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Страны БРИКС осудят односторонние пошлины, введенные администрацией Трампа

Государства-члены БРИКС на саммите в бразильском городе Рио-де-Жанейро планируют осудить одностороннее введение пошлин.

Государства-члены БРИКС на саммите в бразильском городе Рио-де-Жанейро планируют осудить одностороннее введение пошлин. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на чиновников из правительства стран БРИКС.

Источники сообщили агентству, что речь идет о пошлинах, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа.

«В черновом заявлении, подготовленном для встречи стран БРИКС в Бразилии лидеры озвучат “серьезную обеспокоенность” односторонними пошлинными и нетарифными мерами», — говорится в материале портала.

Главы государств БРИКС также намерены заявить, что введение таких пошлин противоречит международном праву.

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. В настоящий момент в объединение входят уже десять стран. Это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, Эфиопия, Иран, Египет, ОАЭ и Индонезия.

Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут обложить 17-процентными пошлинами сельхозтовары из Евросоюза.

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