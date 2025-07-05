Страны БРИКС осудят односторонние пошлины, введенные администрацией Трампа

Источники сообщили агентству, что речь идет о пошлинах, которые ввела администрация президента США Дональда Трампа.
«В черновом заявлении, подготовленном для встречи стран БРИКС в Бразилии лидеры озвучат “серьезную обеспокоенность” односторонними пошлинными и нетарифными мерами», — говорится в материале портала.
Главы государств БРИКС также намерены заявить, что введение таких пошлин противоречит международном праву.
Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. В настоящий момент в объединение входят уже десять стран. Это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, Эфиопия, Иран, Египет, ОАЭ и Индонезия.
Ранее сообщалось, что Соединенные Штаты могут обложить 17-процентными пошлинами сельхозтовары из Евросоюза.