Страны БРИКС осудят односторонние пошлины, введенные администрацией Трампа

Саммит БРИКС пройдет в Рио-де-Жанейро с 6 по 7 июля. В настоящий момент в объединение входят уже десять стран. Это Россия, Китай, Индия, Бразилия, Южная Африка, Эфиопия, Иран, Египет, ОАЭ и Индонезия.