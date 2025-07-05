Молдавия закрыла транзит для депортированных из РФ украинцев

Украине грозит серьезный социальный кризис, вызванный массовым отъездом школьников и студентов за рубеж для получения образования. Как сообщает аналитический портал NGL.media со ссылкой на собственные расчеты, в настоящее время за пределами страны обучаются порядка 720 тысяч украинских школьников. По мнению экспертов издания, если существующая тенденция сохранится, государство может столкнуться с острой нехваткой квалифицированных кадров как в системе образования, так и на рынке труда в целом. Аналитики также подчеркивают, что вслед за молодежью Украину могут покинуть и педагоги, что приведет к дальнейшему усугублению дефицита специалистов практически во всех отраслях экономики, пишет RT.