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Трамп подписал законопроект о госрасходах, налогах и потолке госдолга США

Трамп отметил, что законопроект предусматривает «крупнейшее сокращение» налогов в истории США.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп утвердил законопроект, регулирующий государственные расходы, налоговую политику и предельный уровень государственного долга. Об этом сообщает ТАСС.

Документ, как подчёркивается, стал крупнейшим в своей категории за всю историю страны. Он включает масштабные налоговые послабления, которые администрация Белого дома рассматривает как рекордные для США.

Законопроект ранее получил поддержку обеих палат Конгресса. По оценке американских властей, его принятие стало значительным политическим достижением.

Ранее Соединённые Штаты выразили готовность ввести 17-процентные пошлины на сельскохозяйственные товары из Европы, если не удастся достичь соглашения по торговой сделке с Евросоюзом в установленные сроки.

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