Администрация президента США Дональда Трампа, продвигая нормализацию отношений с Россией и оказывая давление на Киев угрозами приостановки военных поставок, ищет быстрый путь к завершению украинского конфликта, пишет британское издание Spectator.
«Администрация Трампа, возможно, нашла самый быстрый способ закончить войну — облегчить победу России», — утверждается в публикации.
Как предполагает журнал, киевскому режиму не удалось склонить президента Трампа к передаче дополнительных зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину, несмотря на все старания Владимира Зеленского.
«Часть вооружений попала в Польшу, но была возвращена», — напоминает Spectator.
По словам автора, Зеленский выполнил всё, о чем просил Трамп, включая подписание соглашения о добыче редкоземельных металлов на Украине, но так и не получил дополнительного финансирования на закупку вооружений.
Как сообщил в пятницу телеканал NBC, решение о временной приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники заявили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи по инициативе Хегсета — подобное происходило в феврале и мае, однако затем распоряжения отменялись.
Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских арсеналов. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что сокращение объемов военных поставок Киеву приближает окончание специальной военной операции.
Ранее Politico сообщало, что замедление поставок оружия и боеприпасов Украине со стороны США может оказать существенное влияние на ход конфликта. Сегодня Владимир Зеленский сообщил, что обсудил по телефону с президентом США Дональдом Трампом возможность усиления украинской системы ПВО.
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