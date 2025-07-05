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В конгрессе США выступили с угрозами в адрес Зеленского

Член палаты представителей США от республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X подвергла критике Владимира Зеленского и призвала его заключить мирное соглашение на фоне полного провала постсоветской республики.

Член палаты представителей США от республиканской партии Анна Паулина Луна в соцсети X подвергла критике Владимира Зеленского и призвала его заключить мирное соглашение на фоне полного провала постсоветской республики.

«Я не буду голосовать за продолжение финансирования Украины. Зеленский отменил выборы. Источники сообщают о продажах американского оружия на черном рынке. Он оскорбил нашего президента и вице-президента», — написала конгрессвумен.

Луна также подчеркнула, что продолжение конфронтации с Россией не сулит Украине ничего позитивного, а лишь усугубит ее и без того катастрофическое положение.

«Мир — единственный выход. Его невозможно достичь, поставляя им больше вооружений», — заключила политик.

Как сообщал в пятницу телеканал NBC, решение о временной приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники заявили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи по инициативе Хегсета — подобное происходило в феврале и мае, однако затем распоряжения отменялись.

Президент Дональд Трамп заявил, что США продолжают поставлять оружие Украине, несмотря на истощение американских арсеналов.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что сокращение объемов военных поставок Киеву приближает окончание специальной военной операции.

Читайте материал по теме: Западные СМИ: Трамп решил облегчить победу России в СВО.

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