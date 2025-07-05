В конгрессе США выступили с угрозами в адрес Зеленского

Как сообщал в пятницу телеканал NBC, решение о временной приостановке военной помощи Украине было принято в одностороннем порядке главой Пентагона Питом Хегсетом. Источники заявили телеканалу, что это уже третья приостановка помощи по инициативе Хегсета — подобное происходило в феврале и мае, однако затем распоряжения отменялись.