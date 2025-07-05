Армия России продолжает наступление в Харьковской области. По наводке разведчиков части 44-го армейского корпуса ВКС РФ нанесли авиаудары по пункту временной дислокации ВСУ в районе Ольховатки, сообщают РИА Новости со ссылкой на разведчика с позывным «Комар».
«Выявили ПВД противника, а по заявкам ФАБы сделали свое дело. Это в районе Ольховатки, уже дальше, чем Меловое», — сообщил агентству военнослужащий российской армии.
Напомним, что Минобороны России 3 июля проинформировало об освобождении населенного пункта Меловое в Харьковской области. Ведомство опубликовало кадры, на которых российские бойцы водрузили флаг России на одном из зданий села.
Жители Харьковской области ранее рассказали, чем российские военные отличаются от украинских боевиков.