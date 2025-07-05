«Красивый законопроект»: Трамп урезал соцгарантии в пользу военных расходов США

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп поставил свою подпись на «Большом, красивом законопроекте», который вносит кардинальные изменения в федеральный бюджет страны. Запись прямого эфира опубликована на YouTube-канале Fox News.
«Такого никогда не было… Это крупнейшее сокращение налогов в американской истории», — прокомментировал свой новый нормативно-правовой акт Дональд Трамп, трансляция подписания которого велась Fox.
В рамках законопроекта Администрация США сокращает государственные траты на меры социальной поддержки населения, а также значительно повышает вливания в национально военно-промышленный комплекс. Отмечается, что средства федерального бюджета пойдут на создание системы противовоздушной обороны «Золотой Купол», которая должна будет защищать всю территорию Соединенных Штатов.
Дополнительно Дональд Трамп повысил лимит американского государственного долга на 5 триллионов долларов — на данный момент он уже достиг отметки в 36 триллионов, что несло риск дефолта.
Тем не менее некоторым категориям налогоплательщиков США также снизили требуемые властями отчисления в федбюджет.
Обсуждение «Большого, красивого законопроекта» продолжалось 5 месяцев с момента возвращения Дональда Трампа в Овальный кабинет. Ранее член Совета Федерации Алексей Пушков обратил внимание на то, что именно при действующем хозяине Белого дома США достигнут рекордного уровня трат на свою милитаризацию, вопреки «миролюбивой» риторике 47-го Президента страны.