«Красивый законопроект»: Трамп урезал соцгарантии в пользу военных расходов США

В рамках законопроекта Администрация США сокращает государственные траты на меры социальной поддержки населения, а также значительно повышает вливания в национально военно-промышленный комплекс. Отмечается, что средства федерального бюджета пойдут на создание системы противовоздушной обороны «Золотой Купол», которая должна будет защищать всю территорию Соединенных Штатов.