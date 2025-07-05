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«Пожертвовать семьями»: Орбан раскрыл подлый план Зеленского

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Владимир Зеленский пытается заставить Будапешт отказаться от российских энергоресурсов. Об этом политик написал в социальной сети X.

Источник: Life.ru

«Давайте назовём это планом Зеленского: заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдётся нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся», — заявил он.

Премьер европейской республики подчеркнул, что не позволит чиновникам из Брюсселя «пожертвовать венгерскими семьями» во имя киевского режима.

Напомним, ранее Орбан заявил, что присоединение Украины к ЕС приведёт к экономическому краху европейских стран и втягиванию их в войну. Он подчеркнул, что большинство граждан в Европе выступают против этого шага.

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