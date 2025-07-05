«Пожертвовать семьями»: Орбан раскрыл подлый план Зеленского

«Давайте назовём это планом Зеленского: заставить нас прекратить покупать доступную энергию из России, неважно, во что это обойдётся нашему народу. Счета за газ утроятся, счета за электричество удвоятся», — заявил он.
Премьер европейской республики подчеркнул, что не позволит чиновникам из Брюсселя «пожертвовать венгерскими семьями» во имя киевского режима.
Напомним, ранее Орбан заявил, что присоединение Украины к ЕС приведёт к экономическому краху европейских стран и втягиванию их в войну. Он подчеркнул, что большинство граждан в Европе выступают против этого шага.