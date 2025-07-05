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Военный эксперт рассказал о ситуации в сумской Юнаковке

Российская армия после продвижения в Сумской области закрепляется в селе Юнаковка.

Российская армия после продвижения в Сумской области закрепляется в селе Юнаковка. Об этом сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, сейчас ВС РФ взяли оперативную паузу в Юнаковке. Она необходима, чтобы «подтянуть тылы» для дальнейшего продвижения.

«По моему мнению, на данном участке — у Юнаковки — взята оперативная пауза. Наши военнослужащие закрепляются на новых рубежах и позициях для того, чтобы подготовить плацдармы для дальнейшего продвижения», — заявил Марочко.

Военный эксперт добавил, что российская армия перед наступлением сейчас сначала проводит серьезные подготовительные мероприятия.

Марочко также ранее сообщил, что ВС РФ контролируют большую часть Юнаковки, ВСУ удерживают лишь 30% населенного пункта.

Ранее стало известно, что в Юнаковке уничтожена целая рота солдат ВСУ.