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Трамп сообщил, что перед сном называет свою супругу Меланию первой леди

Трамп пояснил, что прозвище Мелании напоминает ему о том, что он является президентом.

Источник: Аргументы и факты

Президент США Дональд Трамп поделился с публикой, каким ласковым прозвищем он обращается к своей супруге Мелании.

Информацию об этом опубликовала британская газета Daily Mail.

Во время выступления на митинге в штате Айова он отметил, что называет жену «Первая леди», причём использует это обращение даже перед сном, желая ей спокойной ночи. По словам Трампа, такое прозвище напоминает ему о его статусе президента.

Ранее эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав видео и фотографии первой леди США, предположил, что у первой леди США Мелании Трамп могут быть серьезные психологические проблемы.

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