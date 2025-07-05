Трамп сообщил, что перед сном называет свою супругу Меланию первой леди

Президент США Дональд Трамп поделился с публикой, каким ласковым прозвищем он обращается к своей супруге Мелании.
Информацию об этом опубликовала британская газета Daily Mail.
Во время выступления на митинге в штате Айова он отметил, что называет жену «Первая леди», причём использует это обращение даже перед сном, желая ей спокойной ночи. По словам Трампа, такое прозвище напоминает ему о его статусе президента.
Ранее эксперт психологической безопасности Руслан Панкратов, проанализировав видео и фотографии первой леди США, предположил, что у первой леди США Мелании Трамп могут быть серьезные психологические проблемы.
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