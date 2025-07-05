Макрон раскрыл итоги телефонного разговора с Путиным

1 июля пресс-служба Кремля сообщила, что Путин и Макрон созвонились впервые за три года. Телефонный разговор лидеров России и Франции продлился более двух часов. Главы государств обменялись мнениями по украинскому конфликту и кризису вокруг иранской ядерной программы. О чем говорили президенты — в материале «Газеты.Ru».