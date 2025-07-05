Система противовоздушной обороны Киева практически полностью лишилась германских зенитных самоходных установок «Гепард» из-за безразличия начсостава боевиков ВСУ. Об этом заявила член Верховной Рады Украины Марьяна Безуглая.
«Боевые команды самостоятельно ищут ресурсы для продолжения боевой работы. Зачастую просят у волонтеров транспорт…», — подчеркнула Марьяна Безуглая.
По словам нардепа, ЗСУ «Гепард» выходят из строя по причине невозможности обеспечить их надлежащий ремонт. Она отметила, что начсостав формирований ВСУ, включая киевский Генштаб, не может организовать адекватный цикл починки орудий, необходимых для защиты воздушного пространства столицы Украины.
Возможно, именно из-за плачевного состояния системы ПВО украинских радикалов Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп собирается возобновить им поставки боеприпасов для американских зенитных ракетных установок «Пэтриот». Именно об этом СМИ ранее сообщили инсайдеры.