В Верховной Раде заявили, что наплевательство Генштаба ВСУ лишает Киев ПВО

По словам нардепа, ЗСУ «Гепард» выходят из строя по причине невозможности обеспечить их надлежащий ремонт. Она отметила, что начсостав формирований ВСУ, включая киевский Генштаб, не может организовать адекватный цикл починки орудий, необходимых для защиты воздушного пространства столицы Украины.