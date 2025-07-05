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Мерц и Трамп обсудили усиление ПВО Украины в телефонном разговоре

4 июля канцлер Германии Фридрих Мерц и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которого обсудили ситуацию на Украине, в частности, усиление противовоздушной обороны республики.

Источник: Life.ru

«В ходе беседы также обсуждались торговые вопросы», — сообщает журнал Spiegel со ссылкой на источники в германском правительстве.

Несмотря на обсуждение вопроса усиления ПВО Украины, по данным немецкого издания, Дональд Трамп не стал давать какие-либо обещания Мерцу относительно предоставления дополнительных систем ПВО Киеву. При этом министр обороны Германии Борис Писториус предлагал Вашингтону передать Украине часть систем Patriot, которые были бы оплачены Германией.

Ранее Life.ru пиал, что Правительство Германии ведёт переговоры с США о возможности приобретения систем ПВО Patriot для последующей передачи Украине за счёт немецкого бюджета. На фоне приостановки американских поставок оружия Берлин опасается, что Вашингтон откажется от этой сделки.

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