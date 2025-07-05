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В Израиле заявили о получении ответа от ХАМАС по перемирию в Газе

Израиль получил официальный ответ от палестинского движения ХАМАС по предложению о прекращении огня на территории сектора Газа и в настоящее время занимается изучением его деталей. Об этом 5 июля заявил портал Ynet со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

«Израиль подтвердил, что ответ палестинского движения был получен, и его детали изучаются», — говорится в публикации.

Собеседник портала, приближенный к ХАМАС, заявил, что для движения важно получить гарантию продолжения переговоров по истечении 60 дней перемирия. Кроме того, в ответе прописана необходимость вывода войск Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) с территории сектора Газа.

В пресс-службе ХАМАС 4 июля сообщили о готовности немедленно приступить к раунду переговоров по созданию механизма реализации соглашения по Газе.

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