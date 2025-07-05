В Израиле заявили о получении ответа от ХАМАС по перемирию в Газе

«Израиль подтвердил, что ответ палестинского движения был получен, и его детали изучаются», — говорится в публикации.
В пресс-службе ХАМАС 4 июля сообщили о готовности немедленно приступить к раунду переговоров по созданию механизма реализации соглашения по Газе.
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