В США представили инвестиционные возможности Казахстана

Во Всемирном банке состоялась встреча с директором Группы глобальных показателей программы «Business Ready» Нормой Лоайзой. Обсуждены вопросы совершенствования методологии оценки инвестиционного климата, отражения региональных особенностей и влияния нетарифных барьеров на деловую активность. Программа «Business Ready», запущенная в 2024 году взамен «Doing Business», включает Казахстан в обзор с 2025 года. Казахская сторона подтвердила готовность предоставлять локальные данные и участвовать в консультациях для точного учёта национальной специфики.