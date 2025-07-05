В США представили инвестиционные возможности Казахстана

Заместитель министра иностранных дел Казахстана Алибек Куантыров провёл ряд встреч в Вашингтоне, Нью-Йорке и Сан-Франциско с представителями международных финансовых организаций и частного сектора. Об этом сообщает пресс-служба МИДа.
Во Всемирном банке состоялась встреча с директором Группы глобальных показателей программы «Business Ready» Нормой Лоайзой. Обсуждены вопросы совершенствования методологии оценки инвестиционного климата, отражения региональных особенностей и влияния нетарифных барьеров на деловую активность. Программа «Business Ready», запущенная в 2024 году взамен «Doing Business», включает Казахстан в обзор с 2025 года. Казахская сторона подтвердила готовность предоставлять локальные данные и участвовать в консультациях для точного учёта национальной специфики.
С вице-президентом по развитию бизнеса компании «IG Global» Стефани Эштон обсуждены перспективы реализации инвестиционных проектов в горнодобывающем секторе.
Состоялся обмен мнениями с «Bay Area Economic Institute» и «San-Francisco Chamber of Commerce» по вопросам инвестиционной привлекательности Казахстана и возможного расширения сотрудничества с бизнесом Кремниевой долины.
С рядом компаний проведены встречи, направленные на развитие проектов в сфере устойчивой энергетики, переработки сырья, биотехнологий и технологического сотрудничества.
С «Windfall Bio» обсуждено применение микробиологических технологий для улавливания метана и возможности их использования в агропромышленном комплексе Казахстана.
С компанией «Boardwurks» затронуты перспективы создания совместного производства композитных строительных материалов из конопли.
Компания «Astranis Space Technologies Corp.» представила решения в области спутниковой связи, актуальные для обеспечения связанности удалённых территорий Казахстана.
В инновационном центре «Silkroad Innovation Hub» стороны обсудили поддержку казахстанских стартапов, развитие международных акселерационных программ и создание условий для «Digital Nomads» из Казахстана в США.
Эти встречи стали важным этапом в активизации экономической дипломатии и продвижении интересов Казахстана в ключевых секторах технологического и устойчивого развития.
По итогам встреч А. Куантыров подчеркнул, что США остаются одним из ключевых инвесторов в экономику Казахстана — общий объём вложений превышает 62 млрд долларов США. В этой связи особое значение приобретает углубление диалога с американскими партнёрами, направленного на реализацию новых совместных проектов и укрепление взаимного доверия.