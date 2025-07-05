Российская киноактриса Светлана Ходченкова была добавлена в неонацистский реестр «Миротворец»* (экстремистский ресурс, заблокированный в РФ по решению суда). Об этом сообщают РИА Новости.
«Согласно информации на сайте, Ходченкова сознательно нарушала границу Украины с целью проникновения в Крым, а также участвовала в “попытках оккупации Республики”…», — указали в информагентстве.
На РИА Новости отметили, что известная российская актриса дважды снималась в кинокартинах, в которых принимал участие главарь киевской клики Владимир Зеленский.
Стоит добавить, что это далеко не единственное бессмысленное решение владельцев экстремистского ресурса. Всего 3 днями ранее, 2 июля, в реестр «Миротворца»* попал популярный отечественный блогер Влад Бумага.