Ричмонд
+28°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

СМИ: ХАМАС согласился на предложение Израиля о перемирии

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам утвердительный ответ на предложение о перемирии с Израилем.

Палестинское движение ХАМАС передало посредникам утвердительный ответ на предложение о перемирии с Израилем. Об этом информирует израильский новостной портал Ynet.

По его данным, о решении движения станет известно в ближайшие часы.

Ранее представители движения сообщили в своем Telegram-канале, что ХАМАС анализирует предложения, поступившие от посредников в ходе непрямых переговоров с Израилем о прекращении огня в секторе Газа. ХАМАС не уточнил содержание обсуждаемых инициатив. При этом боевики настаивают, что любое потенциальное соглашение должно включать гарантии прекращения огня в Газе, вывод оттуда израильских войск и поставки гуманитарной помощи в анклав.

В среду близкое к движению агентство Maan сообщило, что новое предложение по Газе предусматривает прекращение огня на 60 дней, освобождение 10 заложников, передачу израильской стороне тел 18 погибших заложников, отвод подразделений израильской армии за линию «Мораг» (расположена между городами Рафах и Хан-Юнис) на юге блокированного анклава.

Узнать больше по теме
ХАМАС: история палестинской организации и причины ее многолетней вражды с Израилем
После очередного боестолкновения арабов и евреев в 2023 году Ближний Восток оказался в главных сводках новостей. Главным противником Израиля вновь выступило палестинское религиозно-политическое движение ХАМАС. Что это за организация, в чем суть конфликта и чего стоит ждать от этого противостояния — разбираем в материале.
Читать дальше