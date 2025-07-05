Несмотря на активные усилия Владимира Зеленского, Трамп пока не согласился на дополнительные поставки зенитных комплексов Patriot Украине. Издание напоминает о недавнем инциденте, когда часть оружия, предназначенного для ВСУ, оказалась в Польше, но была отправлена обратно.
Лидер киевского режима выполнил одно из ключевых требований Трампа, подписав соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Однако это не привело к ожидаемому увеличению военной помощи.
Ранее глава киевского режима рассказал о «важной беседе» с Трампом. По его словам, в ходе разговора стороны обсудили обстановку на фронте, включая российские авиаудары.