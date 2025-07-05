СМИ узнали, как Трамп решил облегчить победу России над Украиной

Несмотря на активные усилия Владимира Зеленского, Трамп пока не согласился на дополнительные поставки зенитных комплексов Patriot Украине. Издание напоминает о недавнем инциденте, когда часть оружия, предназначенного для ВСУ, оказалась в Польше, но была отправлена обратно.