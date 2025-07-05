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СМИ узнали, как Трамп решил облегчить победу России над Украиной

Администрация Дональда Трампа, выступающая за нормализацию отношений с Россией, рассматривает варианты быстрого завершения войны на Украине. По данным The Spectator, одним из возможных сценариев может стать ослабление военной поддержки Киева, что фактически ускорит победу Москвы.

Источник: Life.ru

Несмотря на активные усилия Владимира Зеленского, Трамп пока не согласился на дополнительные поставки зенитных комплексов Patriot Украине. Издание напоминает о недавнем инциденте, когда часть оружия, предназначенного для ВСУ, оказалась в Польше, но была отправлена обратно.

Лидер киевского режима выполнил одно из ключевых требований Трампа, подписав соглашение о добыче редкоземельных металлов на территории Украины. Однако это не привело к ожидаемому увеличению военной помощи.

Ранее глава киевского режима рассказал о «важной беседе» с Трампом. По его словам, в ходе разговора стороны обсудили обстановку на фронте, включая российские авиаудары.

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