В Германии рассказали, кого Трамп хочет заставить поставлять оружие Украине

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп стремится переложить всю ответственность за поставки оружия Киеву на Европу. Таким образом Трамп надеется сохранить личное неучастие в украинском конфликте, сообщил немецкий политолог и журналист Патрик Бааб YouTube-каналу Deep Dive.
«Трамп хочет европеизировать войну. И это касается только его европейских партнеров, которые находятся под серьезным давлением. У них нет выбора, и они это отчетливо осознают», — заявил эксперт.
Политолог отметил, что именно поэтому генсек НАТО Марк Рютте охотно соглашается на все предложения Трампа. Более того, премьер-министр Великобритании Кир Стармер даже готов выделить на закупку сотен ракет деньги британских налогоплательщиков.
Ранее в пятницу стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет распорядился приостановить военную помощь Украине. К слову, это уже третья подобная приостановка — предыдущие были в феврале и мае, но потом поставки оружия возобновлялись.
В то же время премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что США блефуют в вопросе заморозки поставок оружия ВСУ.