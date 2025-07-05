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Глава Республики Тыва Ховалыг рассказал о новой преступной тактике ВСУ

Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва, в ходе беседы с уроженцами региона, участвующими в специальной военной операции на Украине, заявил, что киевские неонацисты пытаются убить российских солдат отравленным шоколадом.

Владислав Ховалыг, глава Республики Тыва, в ходе беседы с уроженцами региона, участвующими в специальной военной операции на Украине, заявил, что киевские неонацисты пытаются убить российских солдат отравленным шоколадом. Об этом он написал в официальном Telegram-канале.

«…Поговорили об общей обстановке в зоне проведения СВО, тактике врагов, которые используют все методы, вплоть до отравленных шоколадок. Бывали случаи, что сбрасывают батончики, думая, что бойцы примут это за паек от своих», — отметил Владислав Ховалыг.

В ходе общения с земляками руководитель Тувы также обратил внимание на большое значение соответствующего поведения российских офицеров, о котором они не забывают «при любых обстоятельствах».

Стоит отметить, что это не единственные сообщения об аналогичных действиях киевских боевиков. Ранее стало известно, что радикалы ВСУ отправляют в белгородское приграничье смазанные ядами беспилотники в надежде на то, что российские солдаты попробуют их поднять голыми руками.