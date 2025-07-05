Стоит отметить, что это не единственные сообщения об аналогичных действиях киевских боевиков. Ранее стало известно, что радикалы ВСУ отправляют в белгородское приграничье смазанные ядами беспилотники в надежде на то, что российские солдаты попробуют их поднять голыми руками.