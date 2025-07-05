Трамп обрушился с жесткой критикой на Демократическую партию

«Итак, они разработали — и это согласно сообщениям СМИ — они разработали стандартную линию поведения, и мы не можем позволить им остаться безнаказанными. Я просто хочу, чтобы вы знали: если вы увидите какую-либо негативную информацию от демократов — это все шарлатанство», — заявил Трамп во время своего обращения из Белого дома к американцам по случаю Дня независимости США.