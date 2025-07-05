Демократическая партия США имеет предвзятый подход и склонна к нечестным действиям. Такое мнение выразил президент страны Дональд Трамп.
«Итак, они разработали — и это согласно сообщениям СМИ — они разработали стандартную линию поведения, и мы не можем позволить им остаться безнаказанными. Я просто хочу, чтобы вы знали: если вы увидите какую-либо негативную информацию от демократов — это все шарлатанство», — заявил Трамп во время своего обращения из Белого дома к американцам по случаю Дня независимости США.
Трамп в своей речи упомянул и Россию. Он напомнил, что демократы ни единожды совершали нападки на РФ, так как просто пытались запугать американцев.
Хозяин Белого дома также раскритиковал Демократическую партию за ее попытки обвинить Россию во вмешательстве в президентские выборы в 2016 году. Также он добавил, что бывшая администрация прикрывала Хантера Байдена (сын экс-президента Джо Байдена), несмотря на наличие доказательств его злоупотребления властью и содержащейся в его ноутбуке информации об употреблении наркотиков и материалов сексуального характера.
Ранее американские сенаторы от Демократической партии начали расследование в связи с отказом администрации Трампа ввести дополнительные санкции против России.