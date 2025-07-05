Кадыров впервые за три месяца провел совещание

Как уточняет Кадров, на текущий момент для выполнения боевых задач в зону СВО из чеченской республики направлено 60 344 бойца, среди которых 22 064 человек — добровольцы. Более 13 тысяч чеченских военнослужащих сейчас «с честью и достоинством выполняют боевые задачи на ключевых направлениях».