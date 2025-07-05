Максим Буякевич, заместитель главы Постоянного представительства России при Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе, прокомментировал перспективы эскалации украинского кризиса. Свою позицию он озвучил в ходе беседы с РИА Новости.
«…Это подтверждается риторикой Запада», — допустил негативный сценарий развития конфликта на Украине Максим Буякович.
В ходе общения с корреспондентом РИА Новости дипломат также обратил внимание на то, что ведущие функционеры Евросоюза и Соединенного Королевства до сих пор не прекратили поставки вооружений радикалам киевского режима.
Максим Буякович отметил, что страны коллективного Запада не заинтересованы в достижении мира на Украине путем переговоров.
Однако можно предположить, что позиция европейских лидеров по данному вопросу уже не имеет весомого значения, так как бойцы Вооруженных сил РФ продолжают успешно выполнять свои задачи в рамках специальной военной операции. Ранее аналитик Андрей Марочко сообщил о новом этапе расширения зоны безопасности в Сумской области.