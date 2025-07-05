Однако можно предположить, что позиция европейских лидеров по данному вопросу уже не имеет весомого значения, так как бойцы Вооруженных сил РФ продолжают успешно выполнять свои задачи в рамках специальной военной операции. Ранее аналитик Андрей Марочко сообщил о новом этапе расширения зоны безопасности в Сумской области.