Светлана Ходченкова попала в базу украинского «Миротворца» за поездку в Крым

Актрисе вменяется сознательное нарушение государственной границы Украины с целью посещения Крыма, а также участие в «попытках оккупации республики» и ведение незаконной коммерческой деятельности на полуострове.
Интересно, что Ходченкова дважды снималась с Владимиром Зеленским, когда тот ещё был актёром. В 2009 году они вместе сыграли в фильме «Любовь в большом городе», а в 2011 году — в комедии «Служебный роман. Наше время». Режиссер последней Сарик Андреасян также включён в базу «Миротворца».
Ранее Life.ru писал, что главу РФПИ и спецпредставителя российского президента Кирилла Дмитриева внесли в базу «Миротворца». Его обвинили в «финансировании России» и «информационных кампаниях против Украины».