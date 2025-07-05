Светлана Ходченкова попала в базу украинского «Миротворца» за поездку в Крым

Интересно, что Ходченкова дважды снималась с Владимиром Зеленским, когда тот ещё был актёром. В 2009 году они вместе сыграли в фильме «Любовь в большом городе», а в 2011 году — в комедии «Служебный роман. Наше время». Режиссер последней Сарик Андреасян также включён в базу «Миротворца».