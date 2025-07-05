Дмитрий Демешин посетил лагерь «Олимп» и обсудил создание спортцентра для детей

В Хабаровском крае продолжается летняя оздоровительная кампания. Как организован детский отдых, проверил губернатор региона. Дмитрий Демешин посетил муниципальный загородный лагерь «Олимп» в селе Бычиха Хабаровского района, где встретился с участниками общеразвивающей смены «Дети Земли». Глава региона осмотрел один из корпусов лагеря, модульную столовую, стадион, а также пообщался с детьми, сообщает ИА AmurMedia.
Смена посвящена экологическому воспитанию: ребята участвуют в тематических конкурсах, викторинах, изучают флору и фауну Большехехцирского заповедника, отрабатывают навыки выживания в природных условиях. Также в лагере дети занимаются боксом, восточными единоборствами, гимнастикой.
В 2025 году «Олимп» стал участником федеральной программы «Восстановление и развитие до 2030 года в субъектах РФ организаций отдыха детей и их оздоровления». Благодаря этому в лагере построены два современных благоустроенных корпуса по 44 места каждый с доступной средой для детей с ограниченными возможностями здоровья. На эти цели направлено 47 млн рублей из федерального бюджета и 11 млн рублей — из краевого. В августе на средства федеральной субсидии здесь также будет установлена универсальная спортивная площадка с тренажерами.
Как напоминает пресс-служба губернатора и правительства Хабаровского края, годом раньше администрация города Хабаровска провела в «Олимпе» масштабную реновацию: построена новая столовая на 240 посадочных мест, два модульных спальных корпуса по 40 мест каждый, установлено новое оборудование для пищеблока и столовой, приобретена мебель, благоустроена территория. Новые корпуса оборудованы системой кондиционирования, просторными игровыми помещениями, бытовыми комнатами с гладильным, сушильным оборудованием, стиральными машинами.
Дмитрий Демешин обсудил с мэром Хабаровска Сергеем Кравчуком и министром образования и науки края Алексеем Мокрушиным дальнейшее развитие лагеря «Олимп», которое включает в том числе создание физкультурно-оздоровительного центра.
— Нам очень хочется, чтобы у вас было место для тренировок, чтоб вы были счастливы! У нас в Хабаровском крае 19 таких оздоровительных лагерей, но ваш — самый замечательный. Будем вам помогать, будем работать над тем, чтобы вы были здоровее и спортивнее. Хабаровский край — один из самых спортивных регионов, и мне очень хочется, чтобы каждый из вас в выбранном виде спорта достигал больших успехов, — обратился губернатор к детям.
В ходе посещения «Олимпа» министр образования и науки края Алексей Мокрушин представил Дмитрию Демешину предложения по направлениям реализации краевой программы реновации загородных лагерей. Разработать соответствующий проект глава региона дал поручение профильному ведомству в мае 2025 года на расширенном заседании правительства. Как отметил министр, программа будет посвящена не просто реновации, а развитию сферы детского оздоровительного отдыха в целом. Ключевые направления — возобновление деятельности закрытых и капитальный ремонт действующих лагерей, создание в них новых объектов инфраструктуры.
Добавим, Хабаровский край — активный участник федеральной программы восстановления и развития детских загородных центров. За последние годы в регионе также проведена реновация лагеря имени Константина Заслонова в Вяземском районе, увеличена мощность центра «Созвездие» и «Дома молодежи». Всего этим летом на территории края организована работа 412 лагерей различного вида и типа, где планируется оздоровить 74 тысяч детей.