Дмитрий Демешин посетил лагерь «Олимп» и обсудил создание спортцентра для детей

— Нам очень хочется, чтобы у вас было место для тренировок, чтоб вы были счастливы! У нас в Хабаровском крае 19 таких оздоровительных лагерей, но ваш — самый замечательный. Будем вам помогать, будем работать над тем, чтобы вы были здоровее и спортивнее. Хабаровский край — один из самых спортивных регионов, и мне очень хочется, чтобы каждый из вас в выбранном виде спорта достигал больших успехов, — обратился губернатор к детям.