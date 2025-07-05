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Telegraph: Макрон оказывает давление на Стармера по вопросу признания Палестины

Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросу признания Палестины в качестве государства.

Президент Франции Эммануэль Макрон оказывает давление на премьер-министра Великобритании Кира Стармера по вопросу признания Палестины в качестве государства. Об этом сообщает газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Соединенного Королевства.

По словам собеседников издания, французская и британская стороны расходятся во мнениях относительно сроков и подхода к официальному признанию Палестины.

Париж считает, что это может стать катализатором для ускорения решения о создании двух государств, тогда как Лондон опасается, что такой шаг окажется «чисто символическим» при отсутствии жестких условий в отношении ответных шагов радикального движения ХАМАС.

Ожидается, что Стармер и Макрон обсудят вопрос признания Палестины и ситуацию в секторе Газа во время визита французского президента в Британию, запланированного на следующую неделю.

В апреле премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил Макрона, что признание Палестины станет «победой для ХАМАС и Ирана». По его словам, палестинское государство, созданное в непосредственной близости от израильских городов, превратится в иранский плацдарм для терроризма.

Читайте материал: Макрон раскрыл подробности разговора с Путиным.

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