В омском депспорта и молодежи появился новый заместитель руководителя

В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта Омска произошли кадровые изменения. С 4 июля должность заместителя директора занимает Ангелина Мелешко, которая будет отвечать за развитие молодежной политики города.
До своего нового назначения Ангелина Мелешко возглавляла среднюю общеобразовательную школу № 148 имени В. Ф. Маргелова.
«Уверен, что большой опыт поможет новому руководителю в продвижении молодежной политики нашего города. Ее энергичность, целеустремленность и преданность своему делу позволят успешно решать поставленные задачи и внести значительный вклад в развитие молодежной сферы Омска», — отметил директор департамента Евгений Баньковский.
На новой должности Ангелина Мелешко будет курировать все направления молодежной политики: от организации мероприятий до взаимодействия с общественными организациями и поддержки молодежных инициатив.