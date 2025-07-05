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В омском депспорта и молодежи появился новый заместитель руководителя

Ранее Ангелина Мелешко возглавляла среднюю общеобразовательную школу № 148.

Источник: Комсомольская правда

В департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта Омска произошли кадровые изменения. С 4 июля должность заместителя директора занимает Ангелина Мелешко, которая будет отвечать за развитие молодежной политики города.

До своего нового назначения Ангелина Мелешко возглавляла среднюю общеобразовательную школу № 148 имени В. Ф. Маргелова.

«Уверен, что большой опыт поможет новому руководителю в продвижении молодежной политики нашего города. Ее энергичность, целеустремленность и преданность своему делу позволят успешно решать поставленные задачи и внести значительный вклад в развитие молодежной сферы Омска», — отметил директор департамента Евгений Баньковский.

На новой должности Ангелина Мелешко будет курировать все направления молодежной политики: от организации мероприятий до взаимодействия с общественными организациями и поддержки молодежных инициатив.