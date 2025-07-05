Spectator: Трамп хочет облегчить победу РФ в спецоперации

В ее материале говорится, что американская сторона оказывает давление на Киев, приостановив поставки оружия. Обозреватель также подчеркнула, что это самый быстрый способ завершить конфликт.
Владимир Зеленский 3 июля заявил, что рассчитывает на продолжение поставок оружия из США. Позже Трамп сказал, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.
2 июля, газета The New York Times проинформировала, что США приостановят поставку Украине ракет-перехватчиков для систем ПВО Patriot, высокоточных боеприпасов GMLRS, управляемых ракет Hellfire, переносных ракетных комплексов Stinger и других вооружений.