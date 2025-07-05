Spectator: Трамп хочет облегчить победу РФ в спецоперации

Владимир Зеленский 3 июля заявил, что рассчитывает на продолжение поставок оружия из США. Позже Трамп сказал, что Вашингтон продолжает оказывать военную помощь Киеву, но при этом исходит из того, что Соединенные Штаты сами нуждаются в вооружениях.