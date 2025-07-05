Мужик в юбке: эксперты оценили вероятность смены пола Брижит Макрон

«Я не могу утверждать по внешним признакам, что Брижит Макрон сменила пол, — сказал пластический хирург Сергей Блохин. — Визуально определить это нельзя. У нее есть, конечно, странности во внешности, какие-то, да, мужские черты. Выглядит она непонятно. Но ей же не 18 лет… Может быть, в молодости она и сменила пол. Не знаю, об этом говорить вообще бесполезно. Думаю, если бы это было так, это бы раскопали давно».