Мужик в юбке: эксперты оценили вероятность смены пола Брижит Макрон

Накануне СМИ сообщали о том, что в Париже нашли мертвым 58-летнего хирурга Франсуа Фавра, который работал в столичной клинике и фигурировал в статьях о возможной смене пола Брижит Макрон. Эксперты в беседе с aif.ru оценили внешность жены президента Франции и ответили на вопрос, имеет ли место хирургическое вмешательство.
«Нужно раздеть и осмотреть».
«Я не могу утверждать по внешним признакам, что Брижит Макрон сменила пол, — сказал пластический хирург Сергей Блохин. — Визуально определить это нельзя. У нее есть, конечно, странности во внешности, какие-то, да, мужские черты. Выглядит она непонятно. Но ей же не 18 лет… Может быть, в молодости она и сменила пол. Не знаю, об этом говорить вообще бесполезно. Думаю, если бы это было так, это бы раскопали давно».
По его словам, чтобы определить, делал ли человек операцию по смене пола, нужно его «раздеть и осмотреть».
«Тогда будет более-менее ясно», — пояснил Блохин.
Врач также рассказал, почему люди решаются сменить пол с помощью хирургического вмешательства.
«Есть такое состояние в психиатрии, когда человек считает себя особью другого пола и всю жизнь идет к этой операции — довольно сложной и длительной. Немногие хирурги владеют соответствующими навыками. Я когда-то участвовал в операциях по смене пола, но это было давно, сейчас подобные процедуры в России запрещены», — отметил Блохин.
Мужеподобность присутствует.
Доктор медицинских наук, профессор Тигран Алексанян, оценивая черты лица жены президента Франции, назвал их мужеподобными. При этом эксперт подчеркнул: утверждать, что первая леди когда-то провела операцию по смене пола, по визуальным признакам нельзя.
«Чтобы объективно говорить о том, была ли операция, нужна судебно-медицинская экспертиза или, как минимум, заключение врачебной комиссии», — сказал Алексанян в комментарии aif.ru.
При этом он подчеркнул, что мужские черты во внешности женщины преобладают нередко, кроме того, такое возможно из-за проблем со здоровьем, связанных с гормональным фоном.
«У Брижит действительно брутальное лицо, волевой подбородок, скулы такие, более, скажем, грубые. Мужеподобность присутствует. Но утверждать, что она сделала операцию по смене пола, с моей стороны было бы непрофессионально. При этом, конечно же, дыма без огня не бывает», — поделился Алексанян.
Хирург мог все рассказать.
Профессор также прокомментировал опубликованную информацию о смерти пластического хирурга в Париже, который якобы мог что-то знать о возможной смене пола жены президента Франции.
«Возможно и действительно боялись, что пластический хирург что-то расскажет. Выступил бы где-нибудь, сказал бы: я сделал такую-то операцию», — прокомментировал Алексанян в беседе с aif.ru.
Он констатировал, что пластические хирурги могут знать много тайн.
Ранее стало изветно, что президент США Дональд Трамп позвонил американской журналистке Кэндис Оуэнс — автору скандального расследования о том, что жена Макрона, вероятно, прошла через операцию по смене пола — и попросил ее перестать продвигать эту теорию.