Трамп раскрыл, как ласково называет жену Меланию перед сном

«Я говорю ей: “Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая”, потому что это напоминает мне о том, что я президент», — заявил глава Белого дома.
Ранее Мелания появилась на публике с Трампом впервые после длительного перерыва. Пара посетила торжественную премьеру бродвейского мюзикла «Отверженные». Перед этим источники сообщали, что первая леди США редко бывает в здании правительства из-за опасений за свою безопасность. В связи с этим Трамп часто выполняет её обязанности по Белому дому.
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