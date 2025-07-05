Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп раскрыл, как ласково называет жену Меланию перед сном

Президент США Дональд Трамп на митинге в Айове рассказал, что перед сном он ласково называет свою жену Меланию первой леди.

Источник: Life.ru

«Я говорю ей: “Спокойной ночи, первая леди, моя дорогая”, потому что это напоминает мне о том, что я президент», — заявил глава Белого дома.

Ранее Мелания появилась на публике с Трампом впервые после длительного перерыва. Пара посетила торжественную премьеру бродвейского мюзикла «Отверженные». Перед этим источники сообщали, что первая леди США редко бывает в здании правительства из-за опасений за свою безопасность. В связи с этим Трамп часто выполняет её обязанности по Белому дому.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше