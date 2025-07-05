Трамп раскрыл, как ласково называет жену Меланию перед сном

Ранее Мелания появилась на публике с Трампом впервые после длительного перерыва. Пара посетила торжественную премьеру бродвейского мюзикла «Отверженные». Перед этим источники сообщали, что первая леди США редко бывает в здании правительства из-за опасений за свою безопасность. В связи с этим Трамп часто выполняет её обязанности по Белому дому.