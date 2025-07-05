Пермский медхолдинг сменил топ-менеджера

Многопрофильный медицинский центр «Философия красоты и здоровья» основан в 2005 году на базе санатория-профилактория «Мотовилиха». Сеть уже около десяти лет входит в состав ГК «Медскан» (входит в структуру госкорпорации «Росатом»). «Философия красоты и здоровья» развивает направления диагностики и лечения, физиотерапии, операционный блок, клиническую онкологию и прочее. На базе центра имеется поликлиника для взрослых и детей, клиника репродукции, клинико-диагностическая лаборатория. Сеть объединяет лаборатории в Краснокамске и Соликамске, медцентры в Губахе, Барде и Нытве. В 2021 году «Философия красоты и здоровья» купила клинику «Любимый доктор» в Кудымкаре.