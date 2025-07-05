Кадыров дал отповедь недоброжелателям, прокомментировав слухи о своей якобы смерти

Напомним, весной Кадыров заявлял, что хотел бы уйти в отставку с должности главы Чечни и дать дорогу новому лидеру с новыми взглядами. При этом Кадыров не назвал имя того, кто мог бы стать его преемником, однако журналисты предположили, что им мог бы стать сын чеченского лидера Адам, так как молодой человек уже имеет опыт работы на руководящих должностях и является кавалером ряда высоких наград.