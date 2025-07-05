Кадыров дал отповедь недоброжелателям, прокомментировав слухи о своей якобы смерти

Рамзан Кадыров жёстко ответил авторам фейков о состоянии его здоровья и распространяемых в сети сообщений о его якобы смерти. Подобные недостоверные публикации глава Чечни назвал «дешёвыми вещами».
«Обращаюсь к тем, кто пишет дешевые вещи — мы живы. Наша идеология — это путь нашего первого президента, и ни на секунду мы не сворачивали с этого пути», — сказал он во время совещания с членами регионального правительства.
Кадыров заверил своих недоброжелателей, что они не смогут дождаться, чтобы подобные сообщения стали правдой.
Также Кадыров с улыбкой заявил, что некоторые его недруги воспринимают его отсутствие на отдельных заседаниях как признак его смерти.
Напомним, весной Кадыров заявлял, что хотел бы уйти в отставку с должности главы Чечни и дать дорогу новому лидеру с новыми взглядами. При этом Кадыров не назвал имя того, кто мог бы стать его преемником, однако журналисты предположили, что им мог бы стать сын чеченского лидера Адам, так как молодой человек уже имеет опыт работы на руководящих должностях и является кавалером ряда высоких наград.
Слухи о якобы ухудшении состояния здоровья Кадырова или даже о его якобы смерти регулярно появляются в социальных сетях. Волна подобной информации прошла по интернету в январе 2025 года. Авторы публикаций писали о якобы пропаже чеченского лидера из информационного поля и на основании этого строили разнообразные предположения. Министр по национальной политике республики Ахмед Дудаев, комментируя ситуацию, назвал это «вбросом».
Сайт KP.RU ранее рассказывал, что Кадыров назвал «мышами» тех, кто распространяет слухи о его якобы тяжелом недуге и заявил, что проживет жизнь как предписано. И неважно, сколько это лет — 50, 60 или 70. Ведь каждый день, считает Кадыров, — это бесценный дар.
Накануне сообщалось, что президент России Владимир Путин провел неофициальную встречу с сыном главы Чеченской республики и секретарем Совета безопасности Чечни Адамом Кадыровым накануне его бракосочетания и поздравил молодого человека с этим знаменательным событием.
Тем временем сайт KP.RU попытался подсчитать, сколько детей у Рамзана Кадырова. Это оказалось нелегко, так как глава Чечни предпочитает не афишировать свою семейную жизнь.