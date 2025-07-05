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Дипломат Буякевич: Ситуация вокруг Украины может обостриться

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что Россия ожидает эскалации ситуации вокруг Украины.

Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что Россия ожидает эскалации ситуации вокруг Украины.

По словам Буякевича, риторика Запада подтверждает этот прогноз. Он отметил, что Европейский союз и Великобритания продолжают поставки вооружений Украине и игнорируют переговорные позиции России, озвученные президентом Владимиром Путиным и российской делегацией в Стамбуле в июне.

Дипломат подчеркнул, что Россия настаивает на устранении первопричин украинского кризиса, однако Запад считает эти требования нереалистичными и неприемлемыми. По его словам, Запад вместо этого требует от России прекращения боевых действий без каких-либо условий, передает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп высказался о том, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в данном контексте «проблемы» с киевским лидером Владимиром Зеленским.

В тот же день, перед вылетом на саммит в Гааге, Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский находится в «очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться».

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