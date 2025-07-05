Заместитель постоянного представителя РФ при ОБСЕ Максим Буякевич заявил, что Россия ожидает эскалации ситуации вокруг Украины.
По словам Буякевича, риторика Запада подтверждает этот прогноз. Он отметил, что Европейский союз и Великобритания продолжают поставки вооружений Украине и игнорируют переговорные позиции России, озвученные президентом Владимиром Путиным и российской делегацией в Стамбуле в июне.
Дипломат подчеркнул, что Россия настаивает на устранении первопричин украинского кризиса, однако Запад считает эти требования нереалистичными и неприемлемыми. По его словам, Запад вместо этого требует от России прекращения боевых действий без каких-либо условий, передает РИА Новости.
Президент США Дональд Трамп высказался о том, что урегулирование конфликта на Украине оказалось сложнее, чем представлялось, и упомянул в данном контексте «проблемы» с киевским лидером Владимиром Зеленским.
В тот же день, перед вылетом на саммит в Гааге, Дональд Трамп заявил журналистам, что Владимир Зеленский находится в «очень сложной ситуации, в которой не следовало бы оказываться».