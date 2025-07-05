Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Беженец рассказал, что ВСУ готовились к боям с ВС РФ в Дзержинске с 2021 года

Украинские военные готовились к боям с российской армией в Дзержинске с 2021 года, вынуждая местных жителей бросать дома или жить в городе без воды, газа и света.

Украинские военные готовились к боям с российской армией в Дзержинске с 2021 года, вынуждая местных жителей бросать дома или жить в городе без воды, газа и света. Об этом РИА Новости рассказали беженцы, ранее покинувшие город.

«В 2021 году перед Новым годом воды не стало. Они все время говорили, выезжайте. Газ перекрыли в 2022 году», — рассказала беженка.

При этом ее муж рассказал, что украинские боевики хотели «убрать» местных жителей, а затем начинали их «прессовать». В итоге людей лишили всего — воды, света и газа.

Такими действиями ВСУ пытались заставить горожан покинуть свои дома и уехать из города. Это им было нужно, чтобы подготовить Дзержинск к боям.

Город Дзержинск находится в пригороде Горловки в ДНР. Об его освобождении Минобороны России сообщило в начале февраля.

Ранее военный эксперт Андрей Марочко рассказал о ситуации в сумской Юнаковке.