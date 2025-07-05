Эксперты объяснили риски конкуренции между Турцией и Израилем за Ближний Восток

Турецкая Республика и Израиль могут начать открытое противостояние в рамках конкуренции за ведущее положение на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступила британская газета Financial Times.
«Дипломатические каналы между Анкарой и Тель-Авивом практически заморожены, а Вашингтон оказывается перед сложной задачей — не допустить нового кризиса между двумя своими союзниками», — отметили в издании.
Как указали в FT, глава турецкого дипкорпуса Хакан Фидан всего несколькими днями ранее назвал Израиль «проблемой», комментируя конфликт страны с народами Ирака, Ливана и Палестины.
Согласно мнению журналистов, руководство Турции сильно обеспокоено тем положением, которого добился для себя израильский политический эшелон, спровоцировав эскалацию конфликта с Исламской Республикой Иран.
Если раньше Анкара могла негласно отводить себе роль главного актора Ближнего Востока, то теперь на этот статус претендует Тель-Авив.
Стоит отметить, что вопрос ухудшения турецко-израильских отношений широко обсуждается уже продолжительное время. Комментируя ситуацию в регионе, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее охарактеризовал действия политического эшелона Израиля как «невыносимое поведение».