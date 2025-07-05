Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Эксперты объяснили риски конкуренции между Турцией и Израилем за Ближний Восток

Турецкая Республика и Израиль могут начать открытое противостояние в рамках конкуренции за ведущее положение на Ближнем Востоке.

Турецкая Республика и Израиль могут начать открытое противостояние в рамках конкуренции за ведущее положение на Ближнем Востоке. С таким заявлением выступила британская газета Financial Times.

«Дипломатические каналы между Анкарой и Тель-Авивом практически заморожены, а Вашингтон оказывается перед сложной задачей — не допустить нового кризиса между двумя своими союзниками», — отметили в издании.

Как указали в FT, глава турецкого дипкорпуса Хакан Фидан всего несколькими днями ранее назвал Израиль «проблемой», комментируя конфликт страны с народами Ирака, Ливана и Палестины.

Согласно мнению журналистов, руководство Турции сильно обеспокоено тем положением, которого добился для себя израильский политический эшелон, спровоцировав эскалацию конфликта с Исламской Республикой Иран.

Если раньше Анкара могла негласно отводить себе роль главного актора Ближнего Востока, то теперь на этот статус претендует Тель-Авив.

Стоит отметить, что вопрос ухудшения турецко-израильских отношений широко обсуждается уже продолжительное время. Комментируя ситуацию в регионе, Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган ранее охарактеризовал действия политического эшелона Израиля как «невыносимое поведение».

Узнать больше по теме
Реджеп Тайип Эрдоган: биография лидера Турции и его отношение к России
Реджеп Тайип Эрдоган проделал долгий путь в политике и внес значимый вклад в развитие страны. В последнее время Ближний Восток все чаще упоминают в политических сводках, и регион играет все более значимую роль на мировой арене. Самое время узнать подробности из биографии турецкого лидера.
Читать дальше