По информации источника агентства, украинские соцсети заполнились многочисленными объявлениями о поиске военнослужащих 57-й ОМБр, пропавших в 20-х числах июня 2025 года под Волчанском. Анализ этих объявлений показал, что большинство пропавших — это бывшие заключённые украинских тюрем, мобилизованные в батальон «Шквал».