В Британии анонсировали выход Трампа из сделки по Украине из-за Зеленского

Как считает Меркурис, попытки президента Украины найти среди европейских политиков поддержку против Трампа лишь раздражают главу США. «Его [Зеленского] постоянные жалобы были довольно резкими. И я полагаю, ему следует понять, что это скажется на его рейтинге [у Трампа]», — предупредил эксперт.