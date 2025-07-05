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В Британии анонсировали выход Трампа из сделки по Украине из-за Зеленского

Президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта, если глава Украины Владимир Зеленский продолжит «жаловаться» лидерам Евросоюза (ЕС) на попытки главы Белого дома наладить диалог с Россией.

Президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в урегулировании украинского конфликта, если глава Украины Владимир Зеленский продолжит «жаловаться» лидерам Евросоюза (ЕС) на попытки главы Белого дома наладить диалог с Россией. Об этом заявил британский военный эксперт Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

По мнению аналитика, Трамп либо позволит событиям идти своим чередом, и тогда жалобы прекратятся, либо американский президент «просто откажется от участия в сделке по Украине».

Как считает Меркурис, попытки президента Украины найти среди европейских политиков поддержку против Трампа лишь раздражают главу США. «Его [Зеленского] постоянные жалобы были довольно резкими. И я полагаю, ему следует понять, что это скажется на его рейтинге [у Трампа]», — предупредил эксперт.

В заключение аналитик порекомендовал Зеленскому тщательнее подбирать выражения, иначе он рискует лишиться поддержки Вашингтона.

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