Токаев поздравил президента Алжира с Днем независимости

«Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, а также выразил уверенность в том, что казахско-алжирское партнерство, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться на благо двух народов», — говорится в официальном сообщении Акорды.