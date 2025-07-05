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Токаев поздравил президента Алжира с Днем независимости

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму поздравления главе Алжира Абдельмаджиду Теббуну, сообщает Zakon.kz.

Источник: AP 2024

Он поздравил Абдельмаджида Теббуна и его соотечественников с национальным праздником Алжирской Народной Демократической Республики — Днем независимости.

«Президент Казахстана пожелал дальнейшего процветания Алжиру, а также выразил уверенность в том, что казахско-алжирское партнерство, основанное на узах традиционной дружбы и взаимопонимания, будет и впредь укрепляться на благо двух народов», — говорится в официальном сообщении Акорды.

4 июля 2025 года глава государства Касым-Жомарт Токаев направил поздравительную телеграмму президенту Дональду Трампу по случаю Дня независимости Соединенных Штатов Америки.

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