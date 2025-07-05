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Меркурис: Трамп может выйти из сделки по Украине из-за жалоб Зеленского

По мнению аналитика, попытки Зеленского найти поддержку против Трампа лишь раздражают американского лидера.

Источник: Аргументы и факты

Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran выразил мнение, что президент США Дональд Трамп может отказаться от участия в процессе урегулирования украинского конфликта, если Владимир Зеленский продолжит критиковать его инициативы по налаживанию контакта с Россией и обращаться за поддержкой к Европейскому союзу.

По словам эксперта, недовольство Киева может спровоцировать американского лидера на резкое решение, особенно если жалобы Зеленского будут звучать на международной арене. Меркурис считает, что европейские политики вряд ли смогут оказать значительное влияние на Трампа, а попытки Зеленского заручиться их поддержкой лишь усугубляют ситуацию.

Аналитик подчеркнул, что резкие заявления в адрес Трампа могут нанести ущерб отношениям с Вашингтоном, и рекомендовал украинскому лидеру более сдержанно выражать свою позицию, если он рассчитывает сохранить поддержку со стороны США.

Ранее премьер-министр Италии Джорджа Мелони заявила, что Вашингтон не прекратил поставки вооружения Киеву.

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