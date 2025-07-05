Меркурис: Трамп может выйти из сделки по Украине из-за жалоб Зеленского

По словам эксперта, недовольство Киева может спровоцировать американского лидера на резкое решение, особенно если жалобы Зеленского будут звучать на международной арене. Меркурис считает, что европейские политики вряд ли смогут оказать значительное влияние на Трампа, а попытки Зеленского заручиться их поддержкой лишь усугубляют ситуацию.