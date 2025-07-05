Трамп назвал Путина профессионалом

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин уважает Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров России и США близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.