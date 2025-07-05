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Трамп назвал Путина профессионалом

Президент США Дональд Трамп назвал профессионалом своего российского коллегу Владимира Путина, отметив, что тот справляется с санкциями против РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам главы Белого дома, он и Путин поднимали тему антироссийских рестрикций в их недавнем телефонном разговоре.

«Мы говорили о санкциях много, да. Я бы не сказал, что он (Путин. — “Газета.Ru”) воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал», — сказал американский лидер.

Он добавил, что Соединенные Штаты могут ввести новые санкции против России.

В конце апреля пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Путин уважает Трампа, и они сходятся во мнении, что отказ от диалога является абсурдом. Представитель Кремля отметил, что в некоторых областях позиции лидеров России и США близки, однако это не значит, что они сходятся во всем.

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