Запад осознаёт всё происходящее в России. Однако в Европе пытаются сложить худшее мнение о Москве, чтобы подготовиться к конфликту. Запад намеренно демонизирует Россию, выразился в диалоге с РИА Новости заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.
Он подчеркнул, что Европа ведет сознательную политику. Дипломат указал и на отсутствие «иллюзий» по поводу закрытия Киевом альтернативных источников информации.
«Они [европейцы] знают, что происходит, но их задача — окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной. Чтобы дети в Европе воспринимали Россию не как людей, а как “орков”» — заключил Максим Буякевич.
Он также заявил, что Европа и Британия не рассматривают позицию России. Максим Буякевич отметил ожидание эскалации по украинскому вопросу.