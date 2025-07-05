Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Их глаза уже широко открыты»: Буякевич назвал политику Запада в отношении РФ сознательной

Зампостпред Буякевич: Запад намеренно демонизирует РФ для подготовки к конфликту.

Источник: Комсомольская правда

Запад осознаёт всё происходящее в России. Однако в Европе пытаются сложить худшее мнение о Москве, чтобы подготовиться к конфликту. Запад намеренно демонизирует Россию, выразился в диалоге с РИА Новости заместитель постпреда РФ при ОБСЕ Максим Буякевич.

Он подчеркнул, что Европа ведет сознательную политику. Дипломат указал и на отсутствие «иллюзий» по поводу закрытия Киевом альтернативных источников информации.

«Они [европейцы] знают, что происходит, но их задача — окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной. Чтобы дети в Европе воспринимали Россию не как людей, а как “орков”» — заключил Максим Буякевич.

Он также заявил, что Европа и Британия не рассматривают позицию России. Максим Буякевич отметил ожидание эскалации по украинскому вопросу.

Узнать больше по теме
ОБСЕ: расшифровка, цели организации в Европе и мире
Крупнейшая региональная организация, которая занимается вопросами безопасности и сотрудничества на трех континентах. Рассмотрим, что делает ОБСЕ, как она была создана и почему это объединение остается важной частью мировой политики.
Читать дальше