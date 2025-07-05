«Их глаза уже широко открыты»: Буякевич назвал политику Запада в отношении РФ сознательной

«Они [европейцы] знают, что происходит, но их задача — окончательная демонизация России, чтобы подготовить общественное мнение в Европе к возможному военному конфликту с нашей страной. Чтобы дети в Европе воспринимали Россию не как людей, а как “орков”» — заключил Максим Буякевич.