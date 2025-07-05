Трамп неожиданно высказался о Путине

Трамп отметил, что в недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным также поднималась тема возможного введения новых санкций со стороны США. Американский лидер подчеркнул, что не заметил особого энтузиазма у Путина по этому поводу, добавив, что российский президент осознаёт, что могут быть приняты дополнительные ограничительные меры.