Трамп неожиданно высказался о Путине

Президент США Дональд Трамп неожиданно высказал мнение о том, что Россия успешно адаптировалась к санкциям, введённым против неё.
Трамп отметил, что в недавнем разговоре с президентом России Владимиром Путиным также поднималась тема возможного введения новых санкций со стороны США. Американский лидер подчеркнул, что не заметил особого энтузиазма у Путина по этому поводу, добавив, что российский президент осознаёт, что могут быть приняты дополнительные ограничительные меры.
Трамп охарактеризовал Путина как опытного политика, который хорошо осведомлён о возможностях и рисках, связанных с действующими и потенциальными санкциями. По его словам, российский президент понимает серьезность ситуации.
«Я бы не сказал, что он [Путин] воодушевлен ими… Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал», — отметил американский лидер.
Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал о том, какое впечатление произвел на него российский лидер Владимир Путин во время телефонного разговора. Трамп назвал Путина «приятным джентльменом».