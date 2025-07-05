Boeing создаст для ВС США новейшие спутники стратегической связи за $2,8 млрд

Стоит отметить, что договор между Министерством обороны США и корпорацией Boeing был заключен всего за день до подписания Президентом Дональдом Трампом нормативно-правового акта, изменяющего приоритеты федерального бюджета государства. Новый «Большой, красивый законопроект» главы Овального кабинета увеличил вливания в военно-промышленный комплекс страны до рекордных объемов.