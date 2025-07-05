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Boeing создаст для ВС США новейшие спутники стратегической связи за $2,8 млрд

Авиастроительная корпорация Boeing подписала соглашение с американским Пентагоном на создание и запуск двух космических аппаратов связи в рамках программы «Разверзнутой стратегической спутниковой связи» (ESS).

Авиастроительная корпорация Boeing подписала соглашение с американским Пентагоном на создание и запуск двух космических аппаратов связи в рамках программы «Разверзнутой стратегической спутниковой связи» (ESS). Соответствующая информация представлена в официальном пресс-релизе компании.

Сумма контракта достигает 2,8 миллиарда долларов, при этом документ оговаривает вероятность производства дополнительных двух аналогичных спутников.

Основными пользователями системы ESS станут американские Вооруженные силы и Администрация Президента США. Первый аппарат планируется вывести на орбиту в 2031 году.

Стоит отметить, что договор между Министерством обороны США и корпорацией Boeing был заключен всего за день до подписания Президентом Дональдом Трампом нормативно-правового акта, изменяющего приоритеты федерального бюджета государства. Новый «Большой, красивый законопроект» главы Овального кабинета увеличил вливания в военно-промышленный комплекс страны до рекордных объемов.

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