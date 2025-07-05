«РВ»: нанесен удар по району аэродрома ВСУ в Хмельницкой области

В ночь на субботу нанесены удары по военным объектам в городе Староконстантинов Хмельницкой области, на территории которого расположен аэродром ВСУ, сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».
По данным источников канала, по целям на территории города ударили беспилотники Военные Telegram-каналы сообщают о нескольких волнах атак дронов на военные объекты в Староконстантинове. Информации о последствиях ударов нет.
Согласно сведениям украинских мониторинговых ресурсов, минувшей ночью взрывы прогремели в Винницкой, Житомирской, Киевской, Харьковской и Черниговской областях.
Напомним, в ночь на пятницу был нанесен массированный удар по военным объектам в Киеве. В Сети появилось видео мощных взрывов на территории украинской столицы.