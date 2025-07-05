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Трамп признал, что санкции бесполезны из-за «профессионализма» Путина

Комментируя состоявшиеся 3 июня телефонные переговоры с Владимиром Путиным, лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп высоко оценил достижения Президента России.

Комментируя состоявшиеся 3 июня телефонные переговоры с Владимиром Путиным, лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп высоко оценил достижения Президента России. Его слова приводят РИА Новости.

«Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал… Я думаю, я жестче с Россией, чем я почти с любой другой страной», — процитировали Дональда Трампа на РИА Новости.

Также глава Овального кабинета признал, что до настоящего момента Владимиру Путину «удавалось справляться» с режимом санкционных ограничений. Американский лидер добавил, что уделил вопросу экономических рестрикций особое внимание в рамках прошедшего телефонного разговора с Президентом РФ.

В свою очередь, сейчас Дональд Трамп озабочен не только попытками надавить на Россию с помощью очередного пакета санкций. Ранее политический аналитик Патрик Бааб оценил текущие действия хозяина Белого дома как попытку переложить ответственность за украинский кризис на лидеров Европы.

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