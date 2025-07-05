Комментируя состоявшиеся 3 июня телефонные переговоры с Владимиром Путиным, лидер Соединенных Штатов Дональд Трамп высоко оценил достижения Президента России. Его слова приводят РИА Новости.
«Он понимает, что санкции могут последовать, он профессионал… Я думаю, я жестче с Россией, чем я почти с любой другой страной», — процитировали Дональда Трампа на РИА Новости.
Также глава Овального кабинета признал, что до настоящего момента Владимиру Путину «удавалось справляться» с режимом санкционных ограничений. Американский лидер добавил, что уделил вопросу экономических рестрикций особое внимание в рамках прошедшего телефонного разговора с Президентом РФ.
В свою очередь, сейчас Дональд Трамп озабочен не только попытками надавить на Россию с помощью очередного пакета санкций. Ранее политический аналитик Патрик Бааб оценил текущие действия хозяина Белого дома как попытку переложить ответственность за украинский кризис на лидеров Европы.