Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетные направления сотрудничества в рамках ОЭС

ТАШКЕНТ, 5 июля — Sputnik. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев принял участие в 17-м саммите Организации экономического сотрудничества в городе Ханкенди. Об этом сообщает пресс-служба президента.
В мероприятии, прошедшем под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, также участвовали президент Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Премьер-министры Пакистана и Казахстана, зампред Кабмина — министр иностранных дел Туркменистана, и.о. заместителя Премьер-министра Афганистана, генсек ОЭС, а также руководители делегаций ряда других государств и региональных организаций.
На саммите были рассмотрены перспективы дальнейшего развития многопланового сотрудничества в рамках ОЭС, состоялся обмен мнениями по актуальным международным и региональным проблемам.
В начале своего выступления президент Узбекистана отметил современные вызовы безопасности и устойчивому развитию. Открывая повестку дня заседания, глава Узбекистана обратил внимание на ряд актуальных вопросов.
По словам Мирзиёева, особенно актуальными остаются вопросы упрощения торговли товарами и услугами, поэтапного устранения технических и нетарифных барьеров, развитие электронной коммерции.
Для обсуждения стратегических вопросов в этом направлении и принятия Соглашения об упрощении торговли президент Узбекистана предложил провести в этом году в Ташкенте встречу министров торговли.
Глава государства также инициировал создание системы «зеленых коридоров» для оперативного обмена информацией о торговле сельскохозяйственной продукцией и ее беспрепятственной поставки.
Указал на важность принятия долгосрочной программы «Экоинвест» для вывода на новый уровень инвестиционного сотрудничества, формирования более прозрачной и привлекательной инвестиционной среды.
"Главной целью программы должно стать широкое привлечение частных инвесторов, банков и международных финансовых институтов к перспективным проектам в нашем регионе, — подчеркнул лидер Узбекистана.
Глава государства обозначил важность формирования альтернативных транспортных коридоров в нынешних геополитических условиях. Он отметил, что проект железной дороги Китай — Кыргызстан — Узбекистан, который в будущем может быть сопряжен с перспективным Трансафганским коридором, позволит эффективно соединить транзитные сети в обширном регионе.
Глава государства также предложил ускорить создание Цифрового транспортного и таможенного ведомства в целях налаживания системной работы по цифровизации транспортно-логистической сферы.
"Нашими актуальными задачами являются открытие новых авиамаршрутов в регионе, внедрение инновационных форматов сотрудничества между авиакомпаниями, разработка интегрированных маркетинговых стратегий в сферах туризма и авиации, — заявил глава Узбекистана.
Для обсуждения этих вопросов он предложил организовать в этом году в Самарканде форум национальных авиакомпаний.
Кроме того, он указал на наличие большого потенциала для удвоения туристического потока. Достижению этой цели будет способствовать принятие «дорожной карты» по расширению туристических услуг в рамках Организации.
Отмечая важность объединения усилий в вопросах глобальной климатической повестки, Президент инициировал разработку трансграничной «зеленой программы» по созданию лесов и рекреационных зон на пустынных территориях.
Положительно оценивая работу Комитета высокого уровня, Мирзиёев предложил подготовить до следующего саммита конкретные рекомендации по совершенствованию деятельности ОЭС.
"Реформы послужат развитию нашего сотрудничества на новом уровне, дальнейшему укреплению авторитета Организации на международной арене, — отметил президент.
В завершение своего выступления президент Узбекистана выразил уверенность, что нынешний саммит придаст мощный импульс и откроет новый этап в многогранном практическом сотрудничестве в рамках Организации экономического сотрудничества.