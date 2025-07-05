Шавкат Мирзиёев обозначил приоритетные направления сотрудничества в рамках ОЭС

В мероприятии, прошедшем под председательством президента Азербайджана Ильхама Алиева, также участвовали президент Ирана, Кыргызстана, Таджикистана, Турции, Премьер-министры Пакистана и Казахстана, зампред Кабмина — министр иностранных дел Туркменистана, и.о. заместителя Премьер-министра Афганистана, генсек ОЭС, а также руководители делегаций ряда других государств и региональных организаций.