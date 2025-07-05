Боевик ВСУ Мучной: украинские военные не могут выйти из Новоторецкого

Украинские военные оказались заблокированными в южной части села Новоторецкое в ДНР, сообщил в своем Telegram-канале боевик ВСУ с позывным Мучной.
«В южной части Новоторецкого дела очень плохи, снова дотянули до того, что наши оттуда могут не выйти», — написал украинский военный.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под контроль большую часть Новоторецкого, отрезав от снабжения находящихся в южной части села украинских боевиков.
Также стало известно о занятии российскими подразделениями восточной части расположенного неподалеку от Новоторецкого села Федоровка.