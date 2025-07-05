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Стало известно о панике среди солдат ВСУ в Харьковской области

Наступление российской армии на севере Купянского района стало причиной паники среди солдат ВСУ в Харьковской области.

Наступление российской армии на севере Купянского района стало причиной паники среди солдат ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.

Так, после освобождения армией России населенного пункта Меловое ВСУ просят командование готовить к обороне поселок Великий Бурлук.

«Наступательная операция бойцов “Севера” посеяла панику среди украинских националистов, которые требуют от командования ВСУ перебрасывать резервы и готовить к обороне Великий Бурлук», — сказал собеседник ТАСС.

Напомним, об освобождении Мелового Минобороны РФ заявило 3 июля.

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