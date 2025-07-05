Стало известно о панике среди солдат ВСУ в Харьковской области

Наступление российской армии на севере Купянского района стало причиной паники среди солдат ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в российских силовых структурах.
Так, после освобождения армией России населенного пункта Меловое ВСУ просят командование готовить к обороне поселок Великий Бурлук.
«Наступательная операция бойцов “Севера” посеяла панику среди украинских националистов, которые требуют от командования ВСУ перебрасывать резервы и готовить к обороне Великий Бурлук», — сказал собеседник ТАСС.
Напомним, об освобождении Мелового Минобороны РФ заявило 3 июля.
Читайте также: Российская армия поразила пункт дислокации украинских военных в Харьковской области.