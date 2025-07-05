Путин сумел обыграть Трампа: президента США удивили и поставили в неловкое положение

В рамках очередного обсуждения, которое состоялось в четверг, Путин и Трамп затронули темы, связанные с конфликтом в Украине и ситуацией на Ближнем Востоке. Юрий Ушаков, помощник президента России, сообщил, что это была важная беседа, где оба лидера стремились прояснить свои позиции.