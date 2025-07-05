Президент России Владимир Путин смог поставить президента США Дональда Трампа в неловкое положение во время недавнего телефонного разговора, обыграв американского лидера.
Журналистка и академик Джилл Догерти, отметила, что Путин обладает уверенным стилем общения, который позволяет ему контролировать ситуацию и достигать своих целей как через силу, так и через дипломатию. По словам Догерти, Трамп был удивлён результатами беседы.
«Путин всегда знает, что делает, и в этой ситуации он дал понять, что найдет способ осуществить свои (Действия. — Прим. Ред.) либо силой, либо эффективными переговорами», — сказала она.
В рамках очередного обсуждения, которое состоялось в четверг, Путин и Трамп затронули темы, связанные с конфликтом в Украине и ситуацией на Ближнем Востоке. Юрий Ушаков, помощник президента России, сообщил, что это была важная беседа, где оба лидера стремились прояснить свои позиции.