Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский изменил тон своих публичных заявлений, начав регулярно выражать благодарность президенту США Дональду Трампу. Этот шаг, как утверждает испанская газета El País, связан с опасениями Зеленского по поводу возможности потери поддержки американского правительства.
После недавнего напряженного разговора в Белом доме, который произвёл резонанс, украинский лидер стал особенно активно демонстрировать свою признательность. По сути, он начал заискивать перед Соединёнными Штатами в каждом своём публичном обращении.
В публикации подчеркивается, что такой подход не случайный. На самом деле, это проявление зависимости Украины от американской помощи. Зеленский пытается убедить Вашингтон продолжать оказывать необходимую поддержку, и именно поэтому его риторика наполнилась благодарностью.
«С тех пор каждое публичное послание из Киева включает благодарность Трампу. Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США», — говорится в публикации.