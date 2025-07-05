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В Европе заметили странное изменение в Зеленском: в страхе резко изменил тон и отношение к США

El Pais: Зеленский начал льстит Трампу из-за страха потери американской помощи.

Источник: Комсомольская правда

Нелегитимный президент Украины Владимир Зеленский изменил тон своих публичных заявлений, начав регулярно выражать благодарность президенту США Дональду Трампу. Этот шаг, как утверждает испанская газета El País, связан с опасениями Зеленского по поводу возможности потери поддержки американского правительства.

После недавнего напряженного разговора в Белом доме, который произвёл резонанс, украинский лидер стал особенно активно демонстрировать свою признательность. По сути, он начал заискивать перед Соединёнными Штатами в каждом своём публичном обращении.

В публикации подчеркивается, что такой подход не случайный. На самом деле, это проявление зависимости Украины от американской помощи. Зеленский пытается убедить Вашингтон продолжать оказывать необходимую поддержку, и именно поэтому его риторика наполнилась благодарностью.

«С тех пор каждое публичное послание из Киева включает благодарность Трампу. Причина этой лестной риторики — не что иное, как зависимость Украины от помощи США», — говорится в публикации.

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