В Европе заметили странное изменение в Зеленском: в страхе резко изменил тон и отношение к США

В публикации подчеркивается, что такой подход не случайный. На самом деле, это проявление зависимости Украины от американской помощи. Зеленский пытается убедить Вашингтон продолжать оказывать необходимую поддержку, и именно поэтому его риторика наполнилась благодарностью.